وزير السياحة يعلن انتهاء المرحلة الأولى بمشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوربي والـ5 متاحف الأوربية الكبرى، لافتا إلى أنه تم بدء مشروع تطوير المرحلة الأولى من المتحف خلال عام 2018، وأنّ العمل بالمرحلة الأولى استمر لنحو 4 أعوام حيث تم الانتهاء منها نهاية العام الماضي.

تطوير المتحف المصرى بالتحرير

وأشار خلال كلمته التي ألقاها اليوم بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، إلى أنّ الانتهاء من تلك المرحلة يوصل رسالة للعالم أن عمليات التطوير بالمتحف المصري مستمرة، وأنها ستستمر ولن تنقطع، موضحا أن عمليات التطوير تهدف إلى زيادة قدرة المتحف على استقبال أكبر عدد من الزائرين، إضافة إلي رفع القدرة الانشائية والمعمارية للمتحف، كما أنّها تخدم أهداف وزارة السياحة في تحقيق نمو سنوي في أعداد السياح يتراوح ما بين 25 إلى 30%.

وأكد أنّ المرحلة الأولى من تطوير المتحف المصري بالتحرير تأتي في إطار السعي لتحويل المتحف المصري بالتحرير من القائمة المؤقتة لليونسكو إلى القائمة الدائمة، وأيضا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للسياح.

متحف الحضارة

وأضاف أنّ المتحف المصري قائم ولن يموت رغم إفتتاح متحف الحضارة وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، لافتا إلي أنّ المتحف المصري بالتحرير الذي يعتبر أقدم متاحف العالم التي تحتوي على الآثار المصرية القديمة «المصريات» لا زالت خزائنه تكتظ بعشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن كافة أسرارها.