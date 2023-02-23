رئيس حزب الجيل: يجب وضع خطة شهرية لزيارة المحافظات وتفقد المدارس للوقوف على المشكلات

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أهمية الزيارات الميدانية التى يجريها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في محافظات الجمهورية، لتفقد العملية التعليمية على أرض الواقع، إذ يستطيع التعرف عن قرب عن حال المدارس المصرية المختلفة، وهو ما طالبنا به وزراء التعليم السابقين.

ودعا الشهابي وزير التعليم، في بيان منذ قليل، إلى وضع خطة شهرية لزيارة المحافظات وتفقد المدارس فيها، مؤكدا أن تلك الزيارات ستكون دافعا لكل القائمين على إدارة العملية التعليمية في المحافظات، للاقتداء بالوزير والقيام بجولات ميدانية تتابع تنفيذ المدارس اللوائح والقوانين والخطط الوزارية للمناهج التعليمية، وتعيد الانضباط إلى مدارسنا.

تطوير قطاع التعليم الفنى والتدريب

وأشاد بتصريحات الدكتور رضا حجازي أثناء تفقده أكاديمية السويدى للتعليم الفني المتميز، الذي أكد فيها أهمية تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ما سينعكس فى زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الاقتصاد المصري، ودفع عجلة التنمية والبناء، وتحسين مستوى المواطنيين.

ودعا ناجي الشهابي إلى التريث فى توقيع بروتوكول لتصدير خريجي تلك المدارس الفنية الماهرة للعمل في الخارج، مشيرا إلى أهمية تلبية حاجة السوق المحلي، لمثل هذه العمالة الفنية المدربة وسد العجز فيها.

وأكد رئيس حزب الجيل، أهمية التوسع فى إنشاء المدارس الثانوية الفنية الملحقة بالشركات والمصانع، التي تقدم تعليما فنياً وتدريبا مهنياً وعملياً فى المصانع، بما يتفق مع المعايير الدولية المعتمدة، وما يتطلبه احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

الواقع التعليمي

كما «الشهابى»، التحية لوزير التربية والتعليم على تفقده المدارس الرسمية للغات فى هذه الزيارة، وحضور شرح لحصة فى منهج اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، وحصة أخرى للصف الثالث الابتدائي لمادة ديسكفري، وحواره مع التلاميذ فى موضوع الدرس وتوجيهه المعلمين إلى ضرورة تبسيط المعلومات للتلاميذ، حتى يستوعبوا الدورس بشكل جيد ولتسهيل حفظهم مصطلحات اللغة الإنجليزية.

وأضاف أن من إيجابيات تلك الزيارات الميدانية للوزير، حواره من الطلاب من ناحية، ومع المعلمين من ناحية أخرى، ما يجعله عالماً بكل ما يجرى على أرض الواقع التعليمي، وهو ما يجعل قرارته تصب لصالح تطوير المدرسة المصرية ودفعها لتحقيق أهداف الوطن المرجوة منها.