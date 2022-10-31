الوكالة الألمانية للتعاون: نركز على إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني

أكدت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التركيز على إدماج القطاع الخاص في مصر مع قطاع التعليم الفني، عن طريق إنشاء مراكز متخصصة تدار بواسطة شراكة خاصة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، مشيرة خلال الملتقى الدولي الأول للصناعة، إن «الوكالة تنوب عن الحكومة الألمانية ومؤسسة التنمية السويسرية، في تنفيذ مشروع لمساندة وزارة التربية والتعليم، لتحسين قطاع التعليم الفني».

من جهته، شدد المهندس ماجد مجدي، خبير تطوير المناهج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في تطوير التعليم الفني، مؤكدا خلال مشاركته في جناح الوزارة بالملتقى الدولي الأول للصناعة، أن «القطاع الخاص يمثل شريكا أساسيا في تطوير المناهج بالنسبة للوزارة، كما يشارك في اختبارات الدبلومات بالنسبة لطلاب التعليم الفني».