رئيس «تطوير التعليم الفني» ليوسف الحسيني: نساعد في تأهيل الخريجين لسوق العمل

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن الوزارة وقَّعت بروتوكول بالتعاون مع وزارة الهجرة لإتاحة الخريجين والخريجات للعمل في الخارج، خاصة وأن الالتحاق بسوق العمل الخارجي حلم الكثير من الشباب، لافتا إلى أن الدولة توفر التعليم التكنولوجي الجيد والمهارات الأساسية واللغة وأساسيات الثقافة الخاصة بالدولة المهاجر إليها.

اجتياز الخريج الاختبارات الخاصة باللغة والثقافة

وأوضح «بصيلة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على فضائية «الأولى»، أن الوزارة تدرس المهن المتاحة في سوق العمل المحلية والدولية، وفي حالة اجتياز الخريج الاختبارات الخاصة باللغة والثقافة يتم منحه الفرصة للسفر، والباقين يعملون داخل السوق المحلية، لافتا إلى أنه يعاد تدريب الخريجين في الوزارة ومراكز التأهيل الخاصة بوزارة القوى العاملة، على أحدث المعدات والأدوات للوصول لأفضل المهارات.

حقوقه وواجباته قبل السفر

وأشار رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني إلى أن تأهيل خريجي التعليم الفني يصب في مصلحة الوطن في نهاية الأمر، مضيفا أن الطالب يجب أن يعرف حقوقه وواجباته قبل السفر.