نجوم الفن يهنئون ماريتا الحلاني بعد خطوبتها (صور)

تلقت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، العديد من التهاني على مدار الساعات الماضية، منذ الكشف عن خطوبتها على شاب من داخل الوسط الفني، يُدعى كميل أبي خليل.

تهنئة خاصة من أسرة ماريتا الحلاني

وحرص عدد كبير من الفنانين وزملاء ماريتا الحلاني على تهنئتها بمناسبة خطوبتها، فضلًا عن والدها الفنان عاصي الحلاني، ووالدتها كوليت الحلاني، التي نشرت عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلة: «مبروك، سعيدة لأجلكما، أحبكما».

أما قائمة الفنانين التي هنأت ماريتا الحلاني، تضم بلقيس، وداليدا خليل، وكارول سماحة، ونور ستارز، وجويل ماردينيان، وهيا مرعشلي، ونيكولا معوض، وآخرين.

الصور الأولى لـ ماريتا الحلاني بعد خطوبتها

وكانت ماريتا الحلاني، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بخطيبها كميل أبي خليل، وهو ترتدي «دبلة الخطوبة»، مُعلقة عليها بقولها: «قلت نعم لحب حياتي».

ويعمل كميل أبي خليل، خطيب ماريتا الحلاني، في قسم الإنتاج بشركة أنغامي، حيث نشر صورًا مع عدد كبير من النجوم في وقتٍ سابق، من داخل الشركة لعل أبرزهم عمرو دياب، وإليسا، وجورج وسوف، ولوجين عمران وآخرين.

يذكر أنّ ماريتا الحلاني، من مواليد بيروت عام 1997، وبدأت مسيرتها الفنية في وقتٍ باكر، وهي ابنة الفنان عاصي الحلاني وملكة جمال لبنان كوليت بولس ولها شقيقة تدعى دانا وشقيق يدعى الوليد.