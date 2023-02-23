افتتاح 9 مساجد جديدة بأوقاف أسيوط غدا بعد التطوير والتجديد

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، عن افتتاح 9 مساجد جديدة غدا الجمعة بمراكز أسيوط وديروط والفتح والبداري، وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف .

مساجد الفتح وديروط

وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه أناب قيادات الدعوة ومديري الادارات الفرعية في افتتاح المساجد وشملت الشيخ مختار عيسي دياب مدير الإدارة العامة لشؤون الدعوة و البر و الأوقاف في افتتاح مسجد الحكيم، وباويط ، وديروط والشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد خاتم المرسلين، ونجع سويلم، وديروط والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة الإدارات الفرعية في افتتاح مسجد أبو غدير الأهلي، الواسطي - الفتح.

مراكز ديروط وأسيوط والبداري

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أنه أناب الشيخ ناصر محمد السيد مدير المكتب الفني في افتتاح مسجد خالد بن الوليد- كوم إنجاشة - ديروط، والشيخ إسماعيل محمد إسماعيل مدير إدارة أوقاف المركز قبلي في افتتاح مسجد آل موسى – الشغبة - أسيوط، والشيخ محمد طلعت ناجي مدير إدارة أوقاف القوصية شرق في افتتاح الشرقي، وأبو الهدر، وديروط والشيخ أحمد عيسى دياب مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد القاضي، وسرقنا - ديروط.

ويفتتح الشيخ أحمد شوقي فاضل مدير إدارة البداري جنوب مسجد أحمد أبو عزيزة، ونجوع المعادي - البداري، والشيخ عبد الباقي عبد الغني شلقامي مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد التوحيد – عواجه - ديروط.