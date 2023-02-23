«زرع الانتماء الوطنى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف» ندوة بكفر الشيخ

شهد ديوان محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة بعنوان «زرع الانتماء الوطنى ومحاربة إرهاب الفكر والتطرف»، بقاعة الاجتماعات الكُبرى، وحاضر بها الدكتور طاهر نصر، محاضر بكلية الدفاع الوطنى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور مديري المديريات الخدمية بالمحافظة ورؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومديري الإدارات، وعدد من الباحثين، حيث تطرقت الندوة إلي البُعد الاجتماعى للأمن القومى، وتعريف إرهاب الفكر، ونقاط الضعف التى تؤدى للعرضة لإرهاب الفكر، والخطوات الفعالة لمواجهتها والوقاية منها.

تناول العديد من المحاور الهامة خلال الندوة

تناول الدكتور طاهر نصر، محاضر بكلية الدفاع الوطنى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، العديد من المحاور منها البُعد الاجتماعى للأمن القومى، لافتاً أنه يُعد عاملاً مؤثراً فى الأمن القومي، وهو المسؤول عن تفعيل أمنه فرداً او مجتمعاً مما، يلزم تهيئة المواطن، وإعداده إعداداً سليماً في صحته وأخلاقه وثقافته وتراثه.

وحّث «طاهر»، على السعى الدائم لخلق حالة من الاستقرار النفسي باستمرار، والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، وكيفية تحقيق الاستقرار النفسي بالتعامل مع الأحداث بالتفكير، وإعمال العقل، وزيادة الترابط الداخلي.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بالندوة

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالندوة، مقدماً الشكر للدكتور طاهر نصر، المحاضر بكلية الدفاع الوطنى أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والمدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من الجهات المحلية والإقليمية.

وأكد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أن الندوة تأتي في إطار خطط المحافظة المتواصلة لدعم الجهاز الإداري بمختلف فئاته وعلى كافة المستويات التنظيمية والوظيفية لاسيما القيادات التنفيذية بمثل تلك البرامج والندوات ذات الأهمية، لرفع الوعي من جانب ومن جانب آخر تحقيق التكامل والربط بين كافة أجهزة الدولة وبين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.