توقيع الكشف الطبي على 1834 حالة بقرية «صندلا» في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بإشراف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، قافلة طبية وتوعوية شاملة بقرية صندلا، التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً في الريف المصري.

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب البشري، والتمريض، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والتربية، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور فايز الشامي، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية.

الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية

حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، وطب الفم والأسنان، والرمد، والصحة العامة والتوعية الصحية، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بالجامعة.

وأشرف على القافلة ميدانياً، نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتورة صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم رحاب جوهر، مدير إدارة تخطيط البرامج وتنمية البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة، وحازم عياد، وأحمد عبد الله، وأحمد عبد المنعم، من إدارة العلاقات العامة والإعلام.

ندوات توعوية وإرشادية للمترددين علي القافلة

كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضاً الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال، وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشاركت كلية التربية بإشراف الدكتورة أميرة زايد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحدث الدكتور رمضان محمد السعودي أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية، عن التغيرات المناخية، وانعكاساتها على استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، من خلال التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكيفية الحد من تأثير التغيرات المناخية.

وتحدثت الدكتورة أنسام مصطفى بظاظو، عن الصحة النفسية للمرأة الريفية، من خلال الجانب التوعوي للمرأة الريفية بأهمية الصحة النفسية، واكتسابها القدرة على التكيف النفسي مع ضغوط وصعوبات الحياة، وحل ومواجهة المشكلات الواقعية داخل أسرة المرأة الريفية خاصةً مما لديها أبناء من ذوي الهمم، وتنمية الوعى الذاتي لها بفهم جوانب شخصيتها، وتنمية قدراتها للسعي من أجل العمل وجودة الحياة، والاستمرار في رفع الروح المعنوية لها لتحدي صعوبات الحياة والصلابة النفسية لشخصيتها.

وشرح الدكتور عمر فؤاد عبد ربه، أهمية محو الأمية للفرد والمجتمع، من خلال التوعية بالأمية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، والتوعية بجهود الدولة بمحو الأمية والبرامج المعدة لذلك، والتوعية بدور محو الأمية وتعليم الكبار في تنفيذ ونجاح استراتيجية مصر 2030، والتوعية بالآثار الإيجابية لمحو الأمية للفرد والمجتمع، وتوعية المجتمع وخاصةً فئة الكبار بقيم التعليم والتعلم، والتوعية بدور محو الأمية في تحقيق المواطنة الإيجابية لدى الكبار وتحقيق جودة الحياة لديهم.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن القافلة الطبية بقرية «صندلا»، شارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والتربية، لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها التوعية بطرق التغذية السليمة، وكيفية الحفاظ علي البيئة، والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، وتوعية المرأة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأوضح «دسوقي»، أن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

توقيع الكشف الطبي على 1834 حالة وصرف العلاج بالمجان لهم

وأفاد «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1834 حالة من أبناء قرية «صندلا»، التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار «دسوقي»، إلى أن الجامعة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، مؤكداً حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين.