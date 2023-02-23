الفنانة هند عبد الحليم تغني «عودة» لـ حميد الشاعري: «نوستالجيا مع حتة مودرن»

تخوض الفنانة هند عبد الحليم، أولى تجاربها الغنائية، من خلال أغنية «عودة» الشهيرة للنجم حميد الشاعري مع توزيع جديد لمحمد عامر، حيث أطلقتها اليوم الخميس على منصة أنغامي.

ونشرت هند عبد الحليم، جزء بسيط من الأغنية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعربت عن سعادتها البالغة بهذه التجربة، والتي وصفتها بقولها: «أغنية عودة قريّبة جدًا على قلبي.. نوستالجيا مع حتة مودرن».

11:11 أخر تجارب هند عبد الحليم السينمائية

يذكر أنّ أخر تجارب هند عبد الحليم السينمائية، كانت من خلال فيلم «11:11» الذي عُرض في دور العرض العام الماضي، وهو من بطولة إياد نصار، غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وعمر الشناوي، وإنجي المقدم، وإنتاج أيمن نجيب، وإخراج كريم أبوزيد.

تدور أحداث الفيلم حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.