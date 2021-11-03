ضبط المتهم بسبّ الفنانة هند عبد الحليم: «أنتِ متكبرة ومغرورة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط متهم «مندوب مبيعات» بإرسال رسالة تتضمن سب وقذف الفنانة هند عبد الحليم، بسبب رفضها التصوير معه.

أسباب سب الفنانة هند عبدالحليم

وتعود الواقعة، عندما تلقى قسم أول الشيخ زايد، بلاغًا من «هند عبد الحليم»، ممثلة صاعدة شاركت في مسلسل الأب الروحي، تفيد بتضررها من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن؛ لقيامه بإرسال عبارات سب وشتائم تضمنت: «أنتِ متكبرة ومغرورة أوي، من تواضع لله رفعه، بلاش التكبر ده اللي أنتِ فيه»، بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها أوردر شحن، وقام رجال الشرطة بفحص البلاغ، وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

النيابة تطالب بسرعة التحريات

وباشرت الجهات المختصة بوزارة الداخلية التحقيق بالواقعة، وفحص البلاغ المقدم من الفنانة هند عبد الحليم، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الشاب يعمل مندوب مبيعات تابع لإحدى شركات الشحن الشهيرة، وقيامه بتوجيه عبارات سب وشتائم لرفضها التصوير معه أثناء سيرها بأحد الشوارع، كما طالبت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.