كيف أنهى عامل وزوجته حياة عجوز مريضة داخل منزلها؟ 4 مشاهد مبكية

داخل أحد شوارع محافظة الإسكندرية كانت سيارات الشرطة متواجدة في المكان وعدد من سيارات الإسعاف، بعد ورود بلاغ من أحد الأشخاص يفيد العثور على جثة شقيقته داخل منزله، وسرعان ما كشف رجال الشرطة لغز الجريمة، وجرى القبض على المتهمين، وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشاهد صادمة

عدد من المشاهد الصادمة في تلك الواقعة، بدأت داخل أحد العقارات الملوكة لسيدة عجوز تجاوز عمرها الـ70 عامًا، كانت مريضة وتقيم بمفردها داخل العقار، تتفاجأ بباب شقتها يطرق وحينما توجهت ناحية الباب لمعرفة من الموجود بالخارج، اكتشفت أنه عامل وزوجته جاء في زيارة مفاجئة، واتفقا معها على استئجار شقة في العقار الخاص بها، كانا يريدان الدخول للجلوس معها بحجة أنهم يريدان مساعدتها حيث أنها مريضة.

المشهد الثاني: سرقة وقتل

وفي المشهد الثاني، سمحت العجوز لهما بالدخول، وخلال ذلك تفاجأ بذلك الشخص وزوجته يقومان بالتعدي عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقاما بسرقة مشغولاتها الذهبية والهروب، بعد مرور ساعات لاحظ شقيق السيدة المجني عليها عدم إجابتها على الهاتف، توجه إلى شقتها، وبمجرد الدخول كانت الصدمة، جثتها ملقاة أرضًا وكانت قد فارقت الحياة.

المشهد الثالث: كاميرات

فى المشهد الثالث، أصابت الصدمة شقيقها الذي قام على الفور بتحرير محضر بالواقعة، وانتقل رجال الشرطة ومن خلال تفريغ أكثر من 7 كاميرات موجودة في محيط مسرح الجريمة تم الوصول لهوية مرتكبي الجريمة، وجرى القبض عليهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واعترفا بارتكابهم للجريمة أمام جهات التحقيق، وقررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام.

المشهد الرابع: المتهمين أرشدوا على المسروقات

في المشهد الرابع، وبعد مواجهة المتهمين بالأدلة التي تثبت تورطهما في ارتكاب الجريمة واعترافهم، قاما بالإرشاد على المسروقات وجزء من المبلغ المالي المسروق، كما أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة وإجراء التحريات في الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العقار الذي شهد الجريمة للوقوف على ملابساتها، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا، وإعداد تقرير مفصل عنها.

قانوني يوضح العقوبة

وأوضح حسام همام، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».