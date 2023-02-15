3 مشاهد مروعة في جريمة قتل «ممرضة قليوب».. لماذا رفض المتهم توسلاتها؟

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل «ممرضة قليوب» على يد شقيق زوجها، وحكى المتهم سبب رفض توسلات الضحية بأن يتركها تعيش ويأخذ مشغولاتها الذهبية فوافقها لكنه فوجئ بها تخلع قناع الرأس الذي كان يتخفى ورائه وعندما شاهدته أصيبت بحالة انهيار عصبي، وظلت تصرخ وتستغيث فأسرع المتهم إلى تسديد الطعنات القاتلة في جسدها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وترصد «الوطن» 3 مشاهد محزنة في جريمة قتل «ممرضة قليوب» وفق تحقيقات النيابة العامة وهي كالتالي:

المشهد الأول.. بكاء المتهم

لم يتوقف المتهم بقتل «إيمان» 44 سنة ممرضة قليوب عن البكاء خلال جلسة التحقيق معه مدعيًا أنها كانت تعامله بشكل جيد وأنه أخطأ في قتلها بل فقد عقله وقت الجريمة وذلك وفق جلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة وجددت حبسه لمدة 15 يومًا، وشرح تفاصيل خطة الجريمة مدعيًا أنه كان يعرف بثراء زوجة شقيقه وأن لديها مشغولات ذهبية كبيرة وترتدي الغوايش السلاسل الذهبية.

المشهد الثاني.. سر قناع الرأس

شرح المتهم بقتل ممرضة قليوب سر قناع الرأس الأسود الذي تخفى فيه وقت الجريمة، مدعيًا أنه كان ينتوي السرقة فقط لكن القتل حدث خشية الفضية، وأنه تربص بها وأثناء سيرها للعمل صباحًا على طريق زراعي حاول سرقتها دون أن يقتلها فاستجابت له لكنها أسرعت في جذب قناع الرأس وهي تعطي له المشغولات الذهبية حتى يتمكن من بيعها ويشتري دبلة وخاتم الخطوبة لخطيبته.

المشهد الثالث.. إعداد المتهم لطريقة التخلص منها

قال المتهم أمام النيابة العامة، إن خطة قتل زوجة شقيقه أعدها قبل تنفيذها أيام بزعم أنها الحيلة الوحيدة التي سوف تخلصه من أزمته المالية، وسرق مشغولاتها الذهبية وتخلص من جثمانها في ترعة مياه في قليوب وفر هاربًا لكن الشرطة ضبطته، كما أنه تظاهر بالحزن عليها لينفي الشبهة الجنائية عنه.

محام يشرح عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

شرح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة بقوله: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم، مع توافر صلة زمنية بينها».