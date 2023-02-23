باحث علاقات دولية: روسيا لم تحقق أهدافها العسكرية والسياسية في أوكرانيا

قال الدكتور سعيد سلّام، مدير مكتب فيجن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن روسيا خسرت استراتيجيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف «سلام»، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد مرور عام من الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن القول إن روسيا لم تحقق أيا من أهدافها العسكري والسياسية التي بدأت من أجلها الأزمة.

وتابع، أنه في المقابل، نجح الجانب الأوكراني من خلال توحد جميع الأوكرانيين بشكل كامل خلف القيادة السياسية الأوكرانية، والتي نجحت في تحقيق عدد من الانتصارات.

أوكرانيا نجحت في تحرير أراضيها

وأردف، أنه على الرغم من احتلال روسيا لعدد من المناطق الأوكرانية، إلا أن الجميع شاهد كيف نجحت القوات الأوكرانية في تحرير أراضيها من القوات الروسية.

احتلال القوات الروسية بعض أراضي أوكرانيا

ولفت إلى أنه على الرغم من احتلال القوات الروسية بعض أراضي أوكرانيا حتى الآن، لا يعد ذلك تحقيقا لأهداف روسيا، ولكن يعكس توازن الوضع وتمسك كل طرف برؤيته وتحقيق أهدافه، ما سبب تعثرا في عملية التفاوض.