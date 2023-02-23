فرنسا: 500 مليون يورو تكلفة استقبال لاجئي أوكرانيا خلال عام

أوضحت وزارة الداخلية الفرنسية، أن استقال اللاجئين الأوكرانيين يكلفهم نحو 500 مليون يورو، يتم تخصصها للإقامات والبدلات المدفوعة لنحو 100 ألف نازح يعيشون في البلاد، وذلك في ذكرى الأزمة الأوكرانية.

أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

وأكدت الداخلية الفرنسية، أنه بعد مرور عام علي الأزمة الأوكرانية، يظهر أنها أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أنفقنا نحو 490 مليون يورو لتقديم خطة استقبال غير مسبوقة.

وتم توزيعهم على نحو 220 مليون يورو في إطار بدل للمستفيدين بالحماية المؤقتة للأوكرانيين، وحوالي 260 مليون يورو للإقامة و10.1 للرعاية النهارية والنقل، وتمثل الإقامة نصف تكلفة استقبال المهاجرين من أوكرانيا، كما قامت فرنسا بتوفير لهم فنادق مخصصة وأماكن للإقامة الطارئة إضافة استضافة نحو 30 ألف نازح أوكراني مع عائلات فرنسية.

تجديد الإقامة كل 6 أشهر

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنها استقبلت فرنسا أكثر من 100 ألف أوكراني في فترة من 10 مارس 2022 إلى 30 يناير 2023، و80% منهم نساء فقط، وكانت لديهم تصاريح مؤقته للإقامة وتجدد كل 6 أشهر وقابلة للتجديد.

وصرحت وزارة الإسكان أمس أن ما يقرب من 900 أسرة فرنسية تلقت مساعدات مالية من الدولة تقدر بنحو 786 ألفا.