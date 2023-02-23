الرئيس الأمريكي يحذر «بوتين» من مغبة استمرار الأزمة مع أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من مغبة استمرارها في الأزمة مع أوكرانيا، متهما إياها بارتكاب جرائم حرب.

وطمأن بايدن وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، مؤكدا أن روسيا لن تنتصر في أزمتها مع أوكرانيا؛ لأن دعم واشنطن سيستمر ولن يضعف.

«بايدن»: بوتين أساء التقدير

وقال إن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أمر قواته باجتياح أوكرانيا كان يظن أنهم سيقفوا مكتوفي الأيدي، لكنه أساء التقدير»، مشيرا إلى أن الأزمة ليست ضرورة بل هي مأساة وبإمكان بوتين إيقافها بكلمة واحدة.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي «الناتو» يحتاج إلى الولايات المتحدة؛ لأنه لا توجد طريقة يمكننا من خلالها على رغم قدرتنا على العمل في أي مكان آخر في العالم، لافتا إلى أن مسئوليتهم تمتد إلى ما وراء أوروبا.

وأكد أن الشراكة بين أمريكا وأوروبا هي التحالف الوحيد الأكثر أهمية في التاريخ، مشددا على أن أي هجوم على أي دولة في الحلف يعد هجوما على سائر أعضاء الحلف.