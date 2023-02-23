زيلينسكي: أوكرانيا نقلت 22 مليون طن مواد غذائية لـ43 دولة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إنّه بفضل الصادرات البحرية من أوكرانيا، تلقت 43 دولة أكثر من 22 مليون طن من المنتجات الغذائية من أوكرانيا.

زيلينسكي: مساهمة أوكرانية كبيرة في الأمن الغذائي العالمي

وأضاف زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، «تستمر مبادرتنا لتصدير الحبوب منذ 7 أشهر بالفعل، وخلال هذا الوقت تلقت 43 دولة بالفعل أكثر من 22 مليون طن من الغذاء من خلال صادراتنا البحرية، وهذه مساهمة أوكرانية كبيرة في الأمن الغذائي العالمي واستقرار الغذاء العالمي»، حسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أنّه لولا هذه المبادرة لكانت هناك فوضى سياسية واجتماعية في بعض بلدان أفريقيا وآسيا، وستكون أزمة تكلفة المعيشة التي شهدتها مختلف الدول العام الماضي أكثر حدة.

وقال «ولكن إذا كانت مبادرتنا هذه قد نجحت بكامل طاقتها، ولو لم تحاول روسيا إبطائها، لكنا قادرين على تصدير المزيد من المنتجات الغذائية، أي سيكون هناك المزيد من الضمانات للأمن الغذائي في العالم».

هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الجوية شنت 11 غارة على مجموعات روسية

ومن ناحية أخري أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم، أنّ القوات الجوية الأوكرانية شنت 11 غارة على مجموعات روسية وضربة واحدة ضد قاعدة صواريخ مضادة للطائرات في أخر 24 ساعة.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية: «في اليوم الماضي، نفذ الطيران الأوكراني 11 غارة على تجمعات للمحتلين، إضافة إلى غارة على نظام الصواريخ المضادة للطائرات في موقع إطلاق، كما أصابت وحداتنا الصاروخية والمدفعية مركز مراقبة يضم قوتان من العاملين ومخزن ذخيرة تابعة للجيش الروسي».

وأضاف البيان: «في الوقت ذاته، يركز الاتحاد الروسي جهوده الرئيسية على القيام بأعمال هجومية في اتجاهات العديد من المدن والبلدات، غير أنّ القوات الأوكرانية صدت نحو 90 هجومًا للعدو في يوم أمس، مع ذلك، أطلقت القوات الروسية 10 صواريخ و19 غارة جوية، فضلا عن 37 هجوما باستخدام أنظمة المدفعية الثقيلة وتعرضت مدن وقرى سلمية ومدنيون لإطلاق نار مرة أخرى، ولا يزال خطر الضربات الصاروخية الروسية مرتفعا في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا».