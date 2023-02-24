موعد صلاة الجمعة ومواقيت الفروض في جميع المحافظات

كلما اقترب شهر رمضان الكريم، حرص المسلمون على متابعة موعد صلاة الجمعة ومواقيت الصلاة بشكل مستمر، حرصا منهم على أداء فريضة الصلاة في موعدها وتجنب تأخرها، كما يزداد اهتمامهم بأداء جميع الفروض الأخرى، مثل الصوم خلال شهر شعبان، لذلك يحرصون دائما على البحث عن موعد أذان الفجر والمغرب أيضا.

موعد صلاة الجمعة

وجاءت موعد صلاة الجمعة و مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، اليوم الخميس، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا

موعد صلاة الجمعة: 12:08 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا

موعد صلاة الجمعة: 12:14 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا

موعد صلاة الجمعة: 12:02 صباحًا

أذان العصر: 3:20 مساءً

أذان المغرب: 5:48 مساءً

أذان العشاء: 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:07 صباحا

موعد صلاة الجمعة: 12:07 صباحًا

أذان العصر: 3:24 مساءً

أذان المغرب: 5:51 مساءً

أذان العشاء: 7:06 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا

موعد صلاة الجمعة: 12:06 صباحًا

أذان العصر: 3:20 مساءً

أذان المغرب: 5:47 مساءً

أذان العشاء: 6:05 مساءً.