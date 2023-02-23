فصل الكهرباء عن شرق كفر الشيخ لإجراء الصيانة السبت.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، يوم السبت المقبل، 25 فبراير، من الساعة الخامسة صباحاً، حتى الساعة السابعة، من صباح نفس اليوم، وسيتم فصل التيار عن المحول 5، عن شرق مدينة كفر الشيخ، لإجراء الصيانة.

الأماكن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وذكرت القطاع، إن الأماكن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، هي: «مسجد الشيخة زهرة - ميت علوان - مسجد الخياط والمنطقة المحيطة - منطقة مسجد الفردوس - سور محطة محولات القنطرة البيضاء - منطقة نادى القنطرة - منطقة مسجد التوبة - منطقة المعمل بالقنطرة - تقسيم النيابة الإدارية - تقسيم الضرائب - تقسيم قضايا الدولة - تقسيم القانونيين - تقسيم الأطباء - تقسيم المجاورة - مديرية الصحة بكفر الشيخ - مستشفى الرمد الجديدة - محطة مجاري الـ47 - سوق ميت علوان - شارع إبراهيم المغازي- تقسيم 2».

اتخاذ ما يلزم في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة

كما يتأثر بالفصل، «مدرسة سيدي جمال - كنيسة القديسة دميانة - مدرسة القنطرة - منطقة سور المحطة بالقنطرة البيضاء - منطقة الصوالحة - معهد الشريف - محطة مجاري 9 - برج الخبراء بشارع الجمهورية - تقسيم الخبراء - تقسيم الكناريا - برج دراز - تقسيم الأوقاف الجديد - تقسيم الشرطة - تقسيم المحافظين - تقسيم المحاسبين - تقسيم النيابة العامة - مستشفى الكبد - برج هنداوي - برج عمرو بن العاص - برج علي بن أبي طالب - برج الفرقان - برج الكوثر - برج مول الحرية»، وناشد القطاع اتخاذ ما يلزم في حالة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المذكورة.