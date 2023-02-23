فصل التيار الكهربائي عن عدة مدن بالبحر الأحمر يومي «الجمعة والسبت»

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي اليوم الخميس فصل التيار الكهربائي عن عدة مدن بمحافظة البحر الأحمر وذلك لعمل الصيانة المحولات الكهربائية على أن يعود التيار عقب انتهاء من الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن مدن البحر الأحمر

كشف بيان مركز عمليات البحر الأحمر عن أن المدن التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، وعلى رأسها مدينة شلاتين غدا الجمعة من الساعة 6.30 حتى 10.30 صباحا وذلك لعمل صيانة بمحطة المحولات، ومدن القصير ومرسى علم وبرانيس من الساعة 7 إلى 10 صباح بعد غد السبت.

أشار البيان إلى فصل التيار الكهربائي يوم السبت عن مدينة حلايب من الساعة 8 صباحاً إلى 12 ظهراً، وأبو رماد من الساعة 12 ظهراً إلى 3 مساء وذلك لعمل صيانة بمحطة المحولات بمدن جنوب البحر الأحمر.

سبب فصل التيار الكهربائي

وكشف مسؤوو شركة كهرباء البحر الأحمر بأن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية وذلك بشكل دوري بالتنسيق مع غرفة عمليات البحر الأحمر طبقا للخطة الموضوعة.