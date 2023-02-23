فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بحى الجناين في السويس للصيانة اليوم

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات، على أن يجرى إعادة توصيل التيار فور الانتهاء.

مواعيد فصل التيار الكهربائي بحي الجناين في السويس

وأوضح البيان الصادر، عن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه وفقا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سيجرى فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة أبو عارف، مشيرا إلى أنه سيجرى إعادة توصيل التيار فور الانتهاء منها.

مناطق تتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم

وذكربيان حي الجناين، أن المناطق التي سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي عن القطاع الريفي، بنطاق الحي في محافظة السويس، هي بمناطق الشعراوية بجوار السكة الحديد، وكوبري الجوهري وأم ملكة وأبو عارف بالكامل وأبوعثمان ومعبر الكراني وسكة الزراعة وإبراهيم هلال.

الانتهاء من صيانة المحولات بمنطقة محمد عبده

يذكر أنه قد جرى الانتهاء من إجراء الصيانة في محولات محمد عبده، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى محمد عبده 1و2، والسباعي 1 و2، وتدعيم الرائد 1 و2، ووفقا لماهو متبع وبحسب تنبيهات شبكة كهرباء الجناين، يجرى التنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة،التى تقع في حدود مناطق فصل التيار الكهربائي، على تجهيز المحولات البديلة لتشغيلها، خلال فترة فصل التيار.