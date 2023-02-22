خريطة فصل التيار الكهربائي غدا في المحافظات.. أعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس للصيانة الدورية وفقا لخريطة الصيانة الشهرية التي تستهدف قرى ومدينة مركز طهطا بسوهاج، خلال الفترة الصباحية.

وحددت الوحدة المحلية مواعيد قطع الكهرباء بداية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا وأفادت الوحدة بأماكن قطع الكهرباء في نجع قبيصي حسانين.

فصل التيار الكهربائي غدا

أفادت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع الكهرباء غدا الخميس عن عدة قرى ومدن بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط للصيانة الدورية وحددت الشركة أماكن قطع الكهرباء في

كفرالشيخ: قطع التيار الكهربائي عن مدن فوة ودسوق وكفر الشيخ والقرى التابعة.

الدقهلية: قطع الكهرباء عن مدن المنصورة ونبروه وبلقاس وطلخا وتمي الأمديد والقرى التابعة.

دمياط: فصل التيار الكهربائي عن مدن الشعراء والحمام والزرقاء والقرى التابعة.

مواعيد قطع الكهرباء

وأعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد فصل التيار الكهربائي غدا الخميس من 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

صرحت محافظة بنى سويف بفصل التيار الكهربائي غدا الخميس عن عدة مناطق للصيانة الدورية بداية من 8 صباحا للساعة 12 ظهرا، في منطقة الحرية بالكامل بمدينة بني سويف.

أماكن قطع التيار الكهربائى

وتُهيب شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بقطع التيار الكهربائي بالمواطنين بتوفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء.