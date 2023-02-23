المطربة الشابة شيرين يحيى ضيفة برنامج «كابيتانو مصر»

حلت المطربة الشابة شيرين يحيى، ضيفة على برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع عبر قناة «ON E» في حلقته الـ19.

وقالت شيرين يحيى: «كنت في برنامج مواهب مثل كابيتانو مصر، وكنت بغني لايف أمام الجماهير، وهذا أفادني بشكل كبير جداً وزاد عدد متابعيني».

وأضافت: «أتمنى أن يشارك زين ابني في تجربة مثل كابيتانو مصر، وأتمنى أشوفه لاعب كرة كبير».

اكتشاف المواهب

ويُعد برنامج «كابيتانو مصر» الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

البرنامج الأكبر

يذكر أن «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة،