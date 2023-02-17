برنامج «كابيتانو مصر» يكشف تفاصيل إقامة معرض «سبورتس إكسبو 2023» في مصر

شهدت الحلقة 18 من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الكشف عن تفاصيل معرض «سبورتس إكسبو 2023»، الذي سيقام خلال شهر فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يقام معرض «سبورتس إكسبو 2023» على هامش مبادرة «إكسر رقمك» وهو الحدث الرياضي الأكبر والأهم على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيُقام لأول مرة في مصر، في الفترة من 22 وحتى 25 فبراير، بمشاركة عربية وإفريقية، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، وتذاع حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.