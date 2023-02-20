ناقد رياضي لـ مصطفى عمار: برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب مشروع متكامل

قال الناقد الرياضي محمد مهدي، إن برنامج كابيتانو مصر ناجح جدا، ووجود اسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منحه ثقلا كبيرا، لا سيما أن مصر تعاني من قلة في المحترفين.

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير راديو أون سبورت إف إم: «الناس فقدوا الثقة في أي مشروعات لاكتشاف المواهب، ولكن برنامج كابيتانو مصر ناجح للغاية، والمتحدة فاجأت الناس بأنه مشروع متكامل، اكتشفت المواهب المدفونة، وكل شيء مصور صوت وصورة، لفت كل محافظات مصر، وجرى اختبار عدد كبير من اللاعبين، وتم اختيار لاعبين كبار لإدارة المشروع، مثل عبدالستار صبري وشادي محمد وعبدالواحد السيد».

اختيارات مميزة

وتابع: «اختيار شخصيات المدربين فرق كتير جدا، وتم اختيار عدد من اللاعبين وجرى عمل أنظمة غذائية ولديهم أطباء نفسيين، وأعتقد أن هذا البرنامج قد يخرج منه نحو 14 أو 15 محترفا مصريا في الخارج، حتى تكون المنافسة في كأس العالم إنجازا لنا وليس مجرد التأهل».

زيارة الرئيس لـ كابيتانو مصر

وواصل: «الأهم من ذلك كله، هو زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع رائع، هذا الأمر رائع للغاية وأعتقد أننا جميعا كنا نتمنى بأن يكون عمرنا 15 سنة حتى نرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المشاركين في كابيتانو مصر، وأتمنى أن مسؤولي الأندية المصرية أن يتعاقدوا مع اللاعبين في كابيتانو مصر لأنهم مستقبل مصر».