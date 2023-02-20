مصطفى عمار: الشركة المتحدة تبذل مجهودا مبهرا ببرنامجي «الدوم» و«كابيتانو مصر»

قال الإذاعي مصطفى عمار، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهودا كبيرا في رعاية المواهب الشابة، من خلال برنامجي الدوم وكابيتانو مصر.

وأضاف «عمار»، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير راديو أون سبورت إف إم: «شيء مبهر إنك تلاقي أطفال يحملون موهبة فذة في كرة القدم وغير مقيدين بأي نادي وكلهم من قرى مصر والمناطق الشعبية، التي تعتبر المصدر الأول لمواهب الكرة».

أهمية برنامج الدوم

وتابع الإذاعي، أن برنامج الدوم فتح الباب أمام مواهب الغناء والتمثيل وتقديم البرامج والعزف لوضعهم على أول الطريق لبداية حياة احترافية، مشيرًا إلى أنّ مشاهد انتظار الشباب أمام قصور الثقافة للمشاركة في الاختبارات يؤكد على أن مصر واقفة على رجلها.

برنامج كابيتانو مصر

وأكد، أنّ الشركة المتحدة عبر برنامج كابيتانو مصر وصلت إلى مواهب كرة قدم في مناطق نائية، تجربة رائعة من الشركة المتحدة، الاختبارات في الأندية صعبة للغاية: «أسعار الاستمارات غالية، كما أن الأندية في بعض الأحيان لا تختار الأفضل، أما برنامج كابيتانو مصر فإنه يقدم نماذج رائعة، وهناك صفحات تستغل كابيتانو مصر والدوم، وتعرض الاستمارات بـ5000 جنيه للمشاركة، والمتحدة أصدرت بيانا بعدم وجود أي أكاديمية تحمل اسم الدوم أو الكابيتانو تؤهل للمشاركة، وكل الاختبارات تتم من خلال البرنامجين، وما يثار في هذا الشأن نصب».