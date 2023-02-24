مشروع تخرج طلاب اقتصاد وعلوم سياسية عن «متحف الحضارة»: «ركزنا على الملوك»

بعد أيام طويلة من تفكير وتخطيط لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بقسم الإعلام السياسي بإحدى الجامعات لاختيار فكرة مشروع تخرجهم، انتهى بهم إلى تصوير مشروع تخرجهم عن فيلم وثائقي داخل المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، كفكرة جديدة لنشر التاريخ المصري وتعريف الجميع بالملوك الفراعنة وإنجازاتهم.

قام طلاب الإعلام بتصوير الفيلم الوثائقي بعنوان «ملوك عظماء» لإبراز أهم الملوك ونشر المعلومات غير المعروفة عنهم، وفق جنة طارق، طالبة ومديرة التصوير، لـ«الوطن»، عن فكرة مشروعهم: «صورنا المتحف بالكامل، وركزنا على الملوك، وكان أهم جزء في الفيلم المومياوات، وكان الفيلم كله عن المومياوات، واخترنا الفكرة دي لأنها مش معمولة كمشروع تخرج قبل كده».

6 مومياوات بـ«ملوك عظماء»

ركز الطلاب على 6 مومياوات خلال الفيلم، وهم الملك سقنن رع والملكة حتشبسوت وأحمس ونفرتاري والملك تحتمس الثالث والملكة تي والملك سيتي الأول ورمسيس الثاني، وفق الطالبة «جنة»: «حاولنا نقول المعلومات اللي مش معروفة عن الملوك، وإزاي دافعوا عن البلد وتوفوا إزاي، وكان كل واحد بيتميز بإيه، وهدفنا نشر المعلومات عنهم».

45 دقيقة لتصوير الفيلم.. و10 دقائق مدته

لم يقم طلاب قسم الإعلام السياسي بأي مقابلات أثناء تصوير الفيلم، بل اعتمدوا على التعليق الصوتي من خلال المعلومات التي جمعوها، إذ استمر البحث عنها والوصول إليها لمدة شهرين ونصف، بحسب «جنة»: «قعدنا شهرين ونص لغاية ما جمعنا كل المعلومات وطلعنا كل التصاريخ، وكنا متابعين باستمرار مع الدكتتورة ميسرة حسين نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية»، استغرق تصوير مشروع التخرج 45 دقيقة فقط، وتصل مدته لـ10 دقائق».