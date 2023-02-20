القناة الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقي «عالم نجيب محفوظ»

عرضت القناة الوثائقية، فيلما وثائقيا بعنوان «عالم نجيب محفوظ»، تضمن حديث الأديب العالمي نجيب محفوظ حول حياته، وقصة طفولته، وذلك خلال سيره في شوارع القاهرة.

كما يتحدث الفيلم الوثائقي الذي تطرقه تعليقات باللغة الإنجليزية، عن أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، بجانب حديث نجيب محفوظ عن جلوسه على المقاهي وكيف بدأ مشواره الأدبي.

حوار جمال الغيطاني

كما تناول الفيلم الوثائقي أيضا، حوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، واستعرض عددا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها.

حديث نجيب محفوظ

كما عرض الفيلم الوثائقي، حديث نجيب محفوظ خلال حواره النادر عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.