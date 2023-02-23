حبس متهم ببيع منشطات محظور تداولها عبر «فيس بوك» في الإسكندرية

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية بيع منشطات محظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

تبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمحافظة الإسكندرية له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي تبديد، قام بإدارة صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لبيع أدوية ومنشطات محظور تداولها بكل أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يجرى ترويجها، ومبلغ مالي.

ضبط المتهم

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يبدي من خلالها المُعلن استعداده لبيع أدوية ومنشطات بكل أنواعها وتوصيلها لراغبيها مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة، وجرى استهدافه وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.