ضبط متهم بانتحال صفة ماجد الكدواني عبر فيس بوك.. «حاول النصب على المتابعين»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أدمن صفحة انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني عبر فيس بوك، ونشر عدة صور له.

انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني

وأوضحت التحريات الأولية أنّ المتهم انتحل صفة الفنان ماجد الكدواني، وتواصل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق صفحة موثقة باسمه، لجمع المتابعين، مستخدما اسم وصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني في انتحال الصفة.

وتعود التفاصيل الواقعة عندما تقدم الفنان ماجد الكدواني ببلاغ إلى مباحث الإنترنت، ضد منتحل شخصيته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحذّر جمهوره من استقطابه للمراهقين من خلال منشورات مزيفة وصور وفيديوهات.

وكشفت التحريات واستخدام الأجهزة الحديثة، عن أنّ المتهم أنشأ حسابًا عبر فيس بوك، بصور وفيديوهات الفنان ماجد الكدواني، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالي، عدد من الفيديوهات والصور للفنان ماجد الكدواني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.