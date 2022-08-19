ضبط 4 ملايين قرص منشطات وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية من ضبط 4 ملايين عبوة أقراص منشطات وأدوية مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة نصر، بعد وصول معلومات إلى الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيام أحد الأشخاص بإدارة مخزن بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

ضبط مخزن بدون ترخيص

ووردت المعلومات إلى شرطة التموين بقيام شخص بإدارة مخزن بدون ترخيص لتجارة الأدوية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير المسجلة بالجهات المعنية «مجهولة المصدر» بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 4 ملايين عبوة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على 4 ملايين و200 ألف «عبوة وقرص منشطات – مكملات غذائية - أدوية» بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.