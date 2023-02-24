جلسة عرفية تنهي خصومة بين عائلتين في الغربية

تمكنت لجنة المصالحات من إنهاء خصومة، بين عائلتي «الرشيدي» و«البيومي»، بقرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، والتي نشبت بعد قيام الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني، مستخدماً كوب زجاج، بسبب أسبقية التواجد في سوق المواشي بالسنطة.

20 ألف جنيه غرامة

وقضت الجلسة العرفية، برئاسة راغب الشرقاوي عمدة قرية مسهلة في إنهاء خصومة بين العائلتين، وبتغريم الطرف المدان بدفع مبلغ 20 ألف جنيه للطرف الثانى، وانتهت بالصلح بينهما، وتم تحرير محضر صلح بينهما، وتحديد 200 ألف جنيه شرطًا جزائيًا على من يخالف قرارات اللجنة.

بداية الواقعة

ترجع الواقعة ليوم السبت الماضي بعد أن شهد سوق المواشي بالسنطة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين على اسبقية التواجد في السوق وربط الاغنام، تطورت لتعدي طرف عائلة الرشيدي على الطرف الثاني، بكوب زجاجية، واحدثوا به اصابات.

وعقدت لجنة المصالحات العرفية برئاسة العمدة راغب الشرقاوي، والعمدة سعد عوض، و عنتر قرطام والعمدة، أيمن عبدالجواد عمدة شرانيس مركز قويسنا والعمدة إبراهيم عينر، وطرفي النزاع

واستمعت اللجنة لأقوال طرفى النزاع، وانتهت اللجنة إلى تغريم الطرف المُدان بـمبلغ 20 ألف جنيه، و 200 ألف جنيه شرط جزائي.