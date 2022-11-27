«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تهديد مواطن وأسرته: أزمة بدأت بـ«جلسة عرفية»

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العبور، من أحد الأشخاص، بتضرره من مالك مصنع لتهديده وأسرته بالإيذاء، في مقطع فيديو صوّره المشكو بحقه، وأذاعه عبر حسابه على فيس بوك، إثر جلسة عرفية انتهت بتغريم المتهم، واعتقد أنّ المجني عليه السبب في الغرامة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد البلاغ، نشر مالك المصنع، مقطع فيديو عبر صفحته بذات الموقع، استغاث خلاله من أحد رجال الشرطة بدعوى اقتحام مسكنه لضبطه بناء على البلاغ المقدّم ضده، وبالفحص تبيّن عدم صحة ادعائه وافتعاله ذلك لعلمه بتحرير محضر ضده.