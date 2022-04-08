طعن إمام مسجد بالغربية.. جلسة عرفية وتصالح وإخلاء سبيل

نالت واقعة طعن إمام مسجد بالغربية، وهو الشيخ سامح هريدي إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمركز كفر الزيات، عقب صلاة العشاء والتراويح، أمس الخميس، اهتماما كبيرا من رواد صفحات التواصل الاجتماعي، ومتابعة تطورات الواقعة، وسرعة القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية بالغربية.

طعن إمام مسجد بالغربية.. إخلاء سبيل المتهم

قررت نيابة مدينة كفر الزيات في محافظة بالغربية، برئاسة المستشار محمد الشرنوبي إخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على الشيخ سامح هريدي إمام وخطيب مسجد الست ذكية، أمس عقب صلاة العشاء والتراويح، والمعروف إعلاميا ب طعن امام مسجد بالغربية، وذلك بسبب شهادته في جلسة عرفيه ضد المتهم وشقيقه.

وجاء قرار نيابة مركز كفر الزيات بإخلاء سبيل المتهم بعد ضبطه أمس من قبل الأجهزة الأمنية وإحالته الى النيابة العامة للتحقيق معه، وذلك بعد تنازل المجني عليه عن المحضر معلنا التصالح مع المتهم والعفو والتسامح عن مت بدر منه.

الحالة الصحية

وقال إمام مسجد الست ذكية الغربية، إنه قرر عقب أداء صلاة الجمعة، التوجه مباشرة إلى نيابة مركز كفر الزيات، والتنازل عن المحضر، ضد المتهم، وذلك من مبدأ التسامح والعفو والتصالح الذي يحث عليه الدين الإسلامي، وأنهم رجال دين دائما ما يحثون في خطبهم على التسامح والعفو عند المقدرة.

مشيرا أن حالته الصحية مستقرة، وأنه خرج من المستشفى بعد ساعات قليلة من دخول المستشفى وبعد تلقى العلاج واستقرار حالته الصحية، موجها الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية وقيادات وزارة الأوقاف وكل من حرص على التواصل معه والاطمئنان عليه فور الحادث.

وأوضح امام وخطيب مسجد الست ذكية بمركز كفر الزيات، أنه تنازل وقرر التصالح مع المتهم، أحمد ع، قائلًا «عفونا وتصالحنا مع المتهم حتى لا يضيع العفو والتصالح والتسامح بين المسلمين ونحن دائما كدعاة وخطباء مساجد نحث على العفو والتصالح ولا بد أن نكون قدوة، والتصالح والتسامح يعطي إلى المتهم فرصة للتوبة وعدم تكرار ما فعله، والعفو والتسامح الإسلام وشهر رمضان جميل والله تعالى جميل يحب كل جميل».

ووجه الإمام الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بقيادة اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، وجميع القيادات الأمنية على الاهتمام وسرعة ضبط المتهم، وأيضا قيادات وزارة الأوقاف على الاهتمام والاطئمنان عليه بعد وقوع الحادث وتوفير كافة الرعاية الطبية له.

طعن إمام مسجد بالغربية.. تفاصيل الواقعة

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يتضمن التعدي على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمركز كفر الزيات، أثناء خروجه من المسجد أمس بعد انتهاء صلاة التراويح، من قبل أحد الأشخاص، وتبين من التحريات أن المتهم يدعى أحمد .ع. ر، وعمل محامي فترة، وصاحب محل بيع سجائر، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى كفر الزيات العام من أجل إسعافه، من إصابته بجرح قطعي في اليد وسحجات وكدمات متفرقة في الجسد، والسبب وراء ارتكاب الواقعة أن المجني عليه، حضر جلسة عرفية من أجل سماع شهادته، في خلاف بين طرفين، أحدهما المتهم وشقيقه، غير أن المتهم لم يعجبه شهادة الإمام، فتربص به المتهم في أثناء عودته إلى المنزل وطعنه بسلاح أبيض في يده وضربه بـ شومة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.