تبييض الأسنان بالليزر.. يعطي جمالا ولكن ما أضراره؟

تُعد الأسنان من أهم المظاهر التي تُعطي جمالا للوجه، وذلك ما يدفع الشخص للاهتمام الدائم بها، ورونقها ولمعانها، مهما اختلفت الطرق والأساليب التي تُجملها، ومن بينها تبيض الأسنان بالليزر، الذي يعتبر حلاً مثالياً لأصحاب الأسنان الحساسة، الذين يعانون من آلام التبييض بالوسائل التقليدية القديمة.

ما هي عملية تبييض الأسنان بالليزر؟

أن عملية تبيض الأسنان هي من العمليات التي انتشرت بكثرة خلال الأيام الأخيرة، لأهميتها من ناحية صحة الفم والأسنان، كما أنها تُعد من علامات الجمال المميزة والبارزة للوجه، لما تقدمه من أسرار جمال الوجه والابتسامة، وهنا تكمن الإجابة عن ما هي عملية تبيض الأسنان بالليزر؟

وقال الدكتور عمرو محسن فتحي، استشاري طب الأسنان، أن مميزات عمليات التبيض بالليزر، إنها تقوم بإزالة الطبقة المتضررة التي تعطي للأسنان لونًا مختلف، فيقدم نتيجة مرضية للمريض، خاصة من هم في حاجة لإجراء عملية التبيض، أما من أبرز عيوبه فإن كثرة استخدامه يؤدي إلى ضعف الأسنان وتآكلها.

العوامل التي تسبب اصفرار الأسنان

وتابع «محسن» خلال حديثه مع «الوطن»، أن العوامل التي تسبب اصفرار الأسنان، أبرزها إهمال تنظيفها وكثرة تناول المشروبات مثل القهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تعمل على اصفرار الأسنان، فضلًا عن التوابل والأطعمة الملونة، والبقع التي تصبح أحياناً جزءاً من بناء السن بحيث يصعب إزالتها، لذلك لابد من وجود بروتوكول للعلاج.

كيفية تبييض الأسنان بالليزر

يتم استخدام قالب الفم في المنزل، وذلك يقوم بوضع جل تبيض الأسنان بانتظام لفترة زمنية محددة قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، كما يمكن ترك بعض أنواع جل التبيض لمدة تصل إلى 8 ساعات في المرة الواحدة، وذلك ينتج عنه قبة فترة العلاج إلى أسبوع واحد، إذ يوضع منتج التبيض على الأسنان ثم يسلط عليها ضوء الليزر لتنشيط عملية التبيض، إذ تعمل الطاقة الحرارية من الليزر على تبيض الأسنان أكثر، ويستغرق من نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر.

نتائج تبيض الأسنان بالليزر

بعد الانتهاء من عمليات التبيض، يشعر الإنسان بحالة من الرضا لما تظهر به أسنانه، وظهور النتائج مباشرة، الذي يعطِي نتائج رائعة طويلة الأمد، كما أنه يعد إجراء غير جراحي سهل، ولا يتطلب الكثير من الوقت، فضلًا عن أنه لا يسبب أي ألم كونه لا يتطلب استخدام الإبر، ويزيل طبقات التصبغات الصعبة بكل سهولة، ويمكن اختيار أي درجة تبييض يريدها المريض.

أضرار تبيض الأسنان بالليزر

على الرغم من النتائج المذهلة التي تقدمها عمليات التبيض، إلا أن هناك أضرار تبيض الأسنان بالليزر، أبرزها حساسية الأسنان وتهيج اللثة، وذلك ينتج بسبب مادة بيروكسيد الهيدروجين التي تعبر عبر المينا والعاج، كما أنه يسبب حساسية الأنسجة الرخوة، فضلًا عن أنه يتطلب أكثر من جلسة للوصول إلى درجة البياض المناسبة، وهذا قد يؤثر على طبقة الأسنان الخارجية، ويؤدي إلى ضعفها، ويزيد من فرص الإصابة بحروق اللثة، كما أن مواد التبييض المستخدمة تضر بمينا الأسنان، ويؤدي إلى تهيج المعدة والحلق في حال ابتلاع منتج التبييض.

أسعار تبيض الأسنان بالليزر

تختلف أسعار تبيض الأسنان بالليزر، من شخص إلى آخر، ويبدأ السعر المتوسط في عمليات تبيض الأسنان بالليزر من 1800 إلى 2000 جنيه، على مدار الجلسات المختلفة، والتي يحددها طبيب الأسنان، ولا يعد انخفاض التكلفة مؤشراً لانخفاض مستوى الخدمات الطبية المقدمة.