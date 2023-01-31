جهاز لتشخيص وعلاج الأسنان وجراحة الوجه بمستشفى كهرباء ألماظة لأول مرة

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، إنه تم تركيب جهاز CBCT بمستشفى كهرباء ألماظة، لافتا إلى أن الأشعة تعتبر من أحد العوامل الأساسية في تشخيص ووضع خطة العلاج في طب الفم والأسنان وجراحة الوجه والفكين.

الجهاز طفرة في مجال أشعة الأسنان

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية في تصريحات صحفية أن جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد CBCT يعتبر طفرة في مجال أشعة الأسنان والوجه والفكين، ما يغني عن استعمال الأشعة المقطعية العادية 2D وتلافي المشاكل التي تنتج عنها من عدم دقة الصورة وعدم دقة الأبعاد.

الجهاز يحدد مكان الخراج والأكياس المتصلة بنهايات الجذور والناتجة عن التهاب أعصاب الأسنان

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية إلى أن جهاز الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد يشمل جهاز بانوراما وجهاز أشعة سيفالومتري جانبي وجهاز أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد والذي من خلاله يتم تصوير مفصل الفك والأنسجة المحيطة به مما يتيح تقييم كامل لحالة المفصل ومدى أدائه -وهو طفرة في علاج العصب بالنسبة لطريقة التقييم السابقة بالأشعة الصغيرة العادية حيث يمكن الآن تحديد مكان الخراج والأكياس المتصلة بنهايات الجذور والناتجة عن التهاب أعصاب الأسنان ووصفها بدقة ومعرفة مدى قربها من الجيب الأنفي وبطانته وكذلك من عصب الفك السفلي وتحديد العدد الفعلي لقنوات العصب وشكلها وطولها بدقة شديدة.

الجهاز له دور مهم جدا في زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض

وأشار رئيس الشركة إلى أن الجهاز يقوم بقياس زاوية اعوجاج الجذور وبيان نوعه إضافة إلى أن له دورا مهما في بيان مدى تآكل لعظام المحيطة بالأسنان والضروس من جميع الاتجاهات والدقة في تحديد وضع ومدى قرب قناة عصب الفك السفلي من جذور ضروس العقل المدفونة سواء أفقيا أو رأسيا قبل البدء في عملية إزالة الضروس جراحيا، كما أن له دورا مهما جدا في زراعة الأسنان ووضع خطة علاج يمكن تطبيقها في فم المريض أثناء الزرع وتصوير الجيوب الأنفية وبيان حالة بطانة الجيب الأنفي بدقة.