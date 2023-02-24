مواعيد وشروط التقدم للمشاركة في أعمال مراقبة امتحانات الدبلومات بأسيوط

أعلنت لجنة النظام والمراقبة لامتحان المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث، قطاع المنيا «ب» بمحافظة أسيوط، ومقره مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض التجارية نظام السنوات الخمس، عن بدء تلقي طلبات التقدم للعمل باللجان اعتبارا من يوم السبت 25 فبراير ولمدة 3 أيام.

المستندات المطلوبة

- صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة ومختومة من الإدارة أو المديرية التابع لها.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- ألا يكون المتقدم محروما من أعمال الامتحانات أو محال للمحاكمة التأديبية.

- أن يكون المتقدم ليس له أقارب حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون المتقدم من العاملين بمديرية التربية والتعليم وعلى رأس العمل.

مواعيد التقديم لكل إدارة تعليمية

- السبت 25 فبراير: إدارات البداري وساحل سليم والفتح وأبنوب.

- الأحد 26 فبراير: إدارات الغنايم وصدفا وأبوتيج وأسيوط.

- الاثنين 27 فبراير: إدارات ديروط والقوصية ومنفلوط والمديرية.

مواعيد المقابلات الشخصية والامتحانات

- الجمعة 3 مارس المقبل، الساعة الثالثة والسادسة مساءً.

- السبت 4 مارس المقبلم الساعة الخامسة مساءً.