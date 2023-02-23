اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. من يوقف الحرب؟

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

بعد عام من اندلاع الأزمة «الروسية - الأوكرانية».. «الوطن» تبحث أفق انتهائها لإنقاذ الإنسانية

من يوقف الحرب؟

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية للشعبين السورى والتركى جوا وبحرا

«المركزى» يطرح أذون خزانة بـ77.5 مليار جنيه.. والبنوك تطلب رفع سعر الفائدة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة.. والأجانب يقبلون على الشراء

الصفحة الثانية

المصريون بالخارج حولوا 142 مليون دولار لحجز الأراضى

«حياة كريمة»: «قرية بلا فقر» تنطلق بـ150 مشروعا بأسيوط

«الحكومة»: ملف الزيادة السكانية على رأس أولوياتنا

«رحمي»: تفعيل الاتصالات داخل منازل قرى الغربية

إحباط محاولة تهريب عملات أثرية بالغردقة

إحباط محاولة تهريب عملات أثرية بالغردقة

«عبدالغفار»: المبادرة تستهدف العام الحالى فحص 2 مليون و200 ألف من طلاب المرحلة الإعدادية

الفريق أسامة عسكر بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والإمارات

منسق «عجول الشراكة»: نذبح عجلين يومياً لتلبية متطلبات الأهالى

مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. الكيلو يقل 60 جنيهاً

صاحب الأتيليه: هدفى إسعاد عريس وعروسة كل أسبوع

«محمد» يساعد المقبلين على الزواج بالمنوفية: «بدلة وفستان مجاناً»

«عبدالغفار وآمنة»: حلول مبتكرة لخفض معدلات المواليد

الصفحة الثالثة

«بوتين».. القيصر لا يتراجع

«زيلينسكى».. أسير الكوميديا السوداء

«بايدن».. الرقم الصعب

الصفحة الرابعة

رهان على مبادرة «عربية - أفريقية» لوقف العملية العسكرية والدفع نحو التفاوض

عام على الأزمة

4 سيناريوهات لمستقبل الأزمة العالمية

الحرب لم تحقق أهدافها حتى الآن.. والتصعيد وارد

توقُّف الحرب يبدأ بالتفاوض دون شروط أو إملاءات

استمرار دعم أوكرانيا.. وإلقاء الكرة فى ملعب «موسكو»

غياب الحكمة وتعطل مبادرات الوساطة

د. محمد كمال: الغرب يستنزف روسيا ولا يريد التفاوض معها.. والصين ربما تطرح مبادرة للسلام

أستاذ علوم سياسية: «بوتين» لن يقبل الهزيمة.. و«كارت النووى» فى يده

الصفحة الخامسة

فاتورة الحرب: الأسعار تضاعفت فى أغنى الدول.. والغرب يضج من المعاناة.

«فويس أوف أمريكا»: أوجعت أوروبا بسبب الطاقة.. ودراسة ألمانية: الغرب فقد ثلث إنتاجه

أستاذ اقتصاد: الحرب صراع اقتصادى عالمى طال الدول الكبرى.. وتأثير العقوبات يتجاوز أطراف الأزمة

رئيس «المصرى للفكر»: خطابات بوتين وبايدن تتمسك بالقوة والخيار العسكرى.. واستبعاد أى تسوية قريبة للحرب

«عكاشة»: دعوة الرئيس «السيسى» لإنهاء الحرب استُقبلت بترحيب دولى

الصفحة السادسة

«مدبولى» يستعرض أهداف المنصة الإلكترونية للإرشاد المهنى للطلاب لخدمة قضايا التنمية

«الوثائقية» المصرية ونحن فى الانتظار

مجلس الوزراء يدشن المنصة المجتمعية «حوار».. تتكون من 6 أقسام رئيسية أبرزها الأفكار والمبادرات

رئيس «مركز المعلومات»: تتيح الفرصة للمواطنين لإبداء الآراء والمقترحات والمشاركة فى الاستطلاعات

«نواب»: استراتيجية مواجهة البطالة خطوة ضرورية لحماية المصريين من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية

الصفحة السابعة

«مُنتجى الدواجن»: استمرار الإفراجات يحفز المُربين

ولا بد من التدخل للسيطرة على أسعار الخامات

خبير زراعى: تحديد سعر ضمان للمحاصيل يساهم فى تطبيق الزراعة التعاقدية بشكل صحيح

«الزينى»: 50% من المربين خرجوا من الصناعة.. وعدم توافر الأمهات السبب فى ارتفاع الأسعار.. و«الفلاحين»: يحقق هامش ربح كبيراً ويشجع المزارعين

«الزراعة» تتابع تنفيذ الزراعات التعاقدية والمحاصيل الشتوية.. وتدقيق مساحات «القمح»

قريباً.. مصر ضمن الدول التى تمتلك تشريعاً ينظم الزراعة العضوية

نستورد 80%من الصويا وعباد الشمس.. ومصر بحاجة لزيادة الإنتاج لأهميتها فى صناعة الأعلاف والزيوت

«يوسف»: 1250 جنيهاً لأردب القمح سعر ضمان وليس نهائياً والحكومة ملتزمة به

الصفحة الثامنة

مواجهتان تحت الأنظار

القوة الضاربة تكتمل

الطائرة الخاصة تمنح «فيريرا» فرصة مذاكرة الترجى.. وكواليس وراء استبعاد «شلبى»

الفرصة أمامكم

رسالة وتحذير شديد اللهجة من «كولر» للاعبى الأهلى.. «قندوسى» فى حسابات المدير الفنى بقوة.. و«السولية» فى التدريبات الجماعية

«الحسم مؤجل»

الريال الأوفر حظاً فى الأبطال

وأرقام قياسية للفرعون

محطة تصحيح الأخطاء

الشباب يتمسك بالأمل.. وملامح الجولة الثانية تتوقف على منافسات صعبة