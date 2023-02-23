قناة إكسترا نيوز تبرز تقرير «الوطن» عن جهود الدولة لحل أزمات السلع

استعرض برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية أمل صالح، التقرير الذي نشره موقع «الوطن»، عن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بخصوص جهود الدولة المبذولة في ملف السلع، والذي جاء بعنوان «رئيس الوزراء: نتحرك لحل بعض أزمات السلع من خلال زيادة الضخ من السوق المحلية أو الاستيراد».

إجراءات تنفيذية سريعة

وقال الكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع: «تابعت مؤتمر رئيس الوزراء أمس، وكنت مهتما بكل التفصيلات والإجراءات التي أعلن عنها، نتحدث عن إجراءات تنفيذية سريعة لعلاج بعض المشكلات الاقتصادية التي حدثت جراء الأزمات العالية».

إجراءات حكيمة

وأضاف أنّ إجراءات رئيس الوزراء دقيقة وحكيمة للغاية، مثل تحديد سعر ضمان المحاصيل الزراعية بشكل شفاف وبضمان الحكومة المصرية، متابعا: «من خلال هذا الإعلان، يمكن لكل فلاح مصري أن يعد العدة ويحسب حسبته الاستثمارية، وهو ما يسبب راحة واطمئنان واستقرار أي مستثمر زراعي أو فلاح بسيط، وفي وقت الحصاد ستتم مراجعة هذه الأسعار مرة أخرى».