أحمد الخطيب: «الوطن» لأول مرة تكتب مانشيت باللغتين الروسية والانجليزية.. من يوقف الحرب؟

قال أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يكتفي بما حدث من تدمير لأوكرانيا، ويسعى لحل الأزمة مع روسيا وإنهاء الأمر.

الخطيب: الأزمة الروسية الأوكرانية سببها الكثير

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «آخر النهار»، ويقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب فيها الكثير من الدول وليس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده، مشيرا إلى أن الأطراف والزعماء الثلاثة وحدهم قادرون على إيقاف تلك الحرب.

وواصل: «جريدة الوطن اختارت الزعماء الثلاثة بشكل مباشر وهم رؤساء أمريكا وأوكرانيا وروسيا بسؤال (متي تقف الحرب؟) في ملف ستنشره الجريدة في عددها الصادر صباح غد، فالحرب الروسية الأوكرانية سببت أزمات اقتصادية لمختلف دول العالم».

الخطيب: منذ أن جئت رئيسا للتحرير اهتممت بالملفات الخاصة

وتابع: «منذ أن جئت رئيسا للتحرير اهتممت بالملفات الخاصة، وحتى الآن نجحنا أن نلفت الأنظار بملفات خاصة تستبق الأحداث في العديد من القضايا، فأصدرنا أعدادا خاصة كاملة في ميلاد السيد المسيح وسيدنا الحسين وغيرهما، ونغوص في بطون مصر ورموز مصر المحبة».