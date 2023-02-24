«قهوة بزيت الزيتون» آخر تقاليع «كافيه عالمي».. مذاق إيطالي أمريكي

«قهوة بزيت الزيتون» مشروب غريب بمذاق مختلف قدمه «مقهى عالمي» وأطلق عليه اسم «أولياتو» حيث يمزج بين قهوة «أرابيكا» وزيت زيتون «بارتانا» البكر المعصور على البارد، وقال الرئيس التنفيذي لـ«المقهى عالمي»، إن المشروب الجديد بزيت الزيتون البكر الممتاز، هو الثورة القادمة في القهوة.

استلهم القائمون على مشروب القهوة بزيت الزيتون تقليد عائلي موجود في إيطاليا منذ أجيال، حيت تضاف ملعقة من زيت الزيتون للاستمتاع بمذاق خاص من القهوة، وعقب هذه الإعلان أصبح «المقهى العالمي» حديث الجميع، وتصدر عناوين الصحف، متسائلين هل إضافة زيت زيتون مجرد إغراء للمستهلكين أم أن هناك فوائد لتنال المشروب؟

فوائد القهوة بزيت الزيتون

ويحتوى زيت الزيتون على فوائد صحية عديدة، حيث يخفض ضغط الدم ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويقلل أمراض القلب، لكونه يحتوى على أعلى نسبة من الدهون الأحادية غير المشبعة، مما يخفض الكوليسترول الضار، وفق ما نشرت صحيفة إماراتية.

يرى خبراء التغذية، وفق الصحيفة، أن زيت الزيتون مكون كثيف السعرات الحرارية، ويحتوي على حوالي 120 سعرا حراريا لكل ملعقة كبيرة، وهو يسبب مشاكل لمن يعانون من حساسية المعدة، إلا أنهم أوضحوا أن زيت الزيتون له فوائد صحية وكذلك القهوة، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تناولها معا.

علاقة القهوة بالصداع

وأفادت «دراسة»، منشورة في الصحيفة الإماراتية، أن الكافيين يقيد الأوعية الدموية في الدماغ، وبمرور الوقت، يعتاد الفرد عليه، وعند التوقف عن شرب القهوة، تسترخي الأوعية الدموية، حينها، يتم ضخ كميات كبيرة من الدم إلى المخ، وذلك يسبب الصداع، وفي العادة، تبدأ أعراضه من 12 إلى 24 ساعة من التوقف عن تناول الكافيين وتبلغ ذروتها في غضون يوم أو يومين، وأحيانًا تستمر لفترة أطول.