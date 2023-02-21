مخاوف نقص الإمداد ترفع أسعار القهوة عالميا لأعلى مستوى منذ أكتوبر

تداولت عقود قهوة أرابيكا الآجلة في الولايات المتحدة، حول 1.89 دولار للرطل «450 جرام تقريبا»، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات.

حصاد دون التوقعات

قالت شركات تجارة السلع «StoneX»، إنه من المتوقع أن يحصد المزارعون البرازيليون 62.3 مليون كيس 60 كجم من القهوة في موسم 2023/24 (يوليو- يونيو)، بزيادة 4.3% عن العام السابق، لكن الرقم أقل من التوقعات الأولية.

في الوقت نفسه، أدت الأمطار الغزيرة في ميناس جيرايس، أكبر منطقة زراعة أرابيكا في البرازيل، إلى إبعاد المزارعين عن الحقول، وتأخير استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجية البن.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في زيادة معدل تلف البن على بعض الأشجار. وفي الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض مخزونات القهوة المعتمدة من بورصة انتركونتنتال إلى 870.079 كيس 60 كجم في 14 فبراير الجاري، بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها عند 891.933 كيسًا في الثامن من فبراير.

تاريخيا، وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339 سنتا للرطل في أبريل من عام 1977، ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 182.70 سنتاً للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 165.81 سنتاً في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس».

تعتبر قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل 75%، من الإنتاج العالمي وتزرع في الغالب في البرازيل (40% من إجمالي المعروض في العالم) ثم كولومبيا.

وتمثل قهوة «روبوستا» النسبة المتبقية البالغة 25%، ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام (15% من الإمداد العالمي)، ثم إندونيسيا.

وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كلا من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت دي فوار.