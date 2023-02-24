كل ما تريد معرفته عن مراحل القطار الكهربائي الخفيف.. يمتد للعاشر من رمضان

ردت وزارة النقل على كل ما أثير على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، التي تتناول بعد مسار القطار عن التجمعات السكنية، موضحة أنه تم تخطيط مسار القطار الكهربائي الخفيف لخدمة المدن الجديدة المجاورة لمسار الخط حيث يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي تجمع عدد خمس وسائل للنقل الجماعي «القطار الكهربائي الخفيف – السكة الحديد – مترو الأنفاق – الأتوبيس الترددي – السوبر جيت»، ويمتد إلى مدينة بدر ثم يتفرع جنوباً حتى المحطة التبادلية مع القطار السريع وشمالاً إلى العاشر من رمضان بطول 105 كم وعدد 19 محطة.

تفاصيل مسار المرحلتين الأولى والثانية للقطار الكهربائي الخفيف

وأضافت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن مسار المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف يمتد شرقاً مروراً بعدد من المدن العمرانية الجديدة بداية من مدينة العبور ثم المستقبل فالشروق مروراً بمدينة هليوبوليس الجديدة وبدر ثم يتفرع القطار جنوباً مروراً بكل من الروبيكي وحدائق العاصمة ثم وصولاً إلى محطة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة كما يتفرع شمالاً لخدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان ومدينة العبور الجديدة.

تفاصيل مسار المرحلة الثالثة

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن جميع هذه المحطات تخدم كافة المدن المجاورة لها بشكل مباشر كما تم مراعاة توفير أتوبيسات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب للربط بين المحطات والمدن المشار إليها، وتمتد المرحلة الثالثة جنوباً بعدد 4 محطات وبطول 20 كيلومترا لخدمة كل من كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصولاً إلى كل من المدينة الرياضية العالمية ثم يتبادل الخدمة مع محطة القطار الكهربائي السريع، وتمتد المرحلة الرابعة من القطار الكهربي من محطة العبور الجديدة إلى داخل قلب مدينة العاشر من رمضان والتي يقطنها مليون نسمه حالياً.