محافظ البحر الأحمر: عدم تجديد رخص الورش داخل التجمعات السكنية ونقلها للحرفيين

شدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن والأحياء بمدينة الغردقة، بعدم تجديد رخص الورش، التي تقع داخل التجمعات السكنية وفي الشوارع الداخلية للمدينة، وذلك حفاظا على الأرواح والراحة للمواطنين والرؤية البصرية والمنظر الجمالي للمدينة السياحية.

وكشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة بذلت قصارى جهدها لحل مشكلة نقل الورش من المناطق السكنية بالغردقة إلى مدينة الحرفيين، بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف، وبما يحقق الصالح العام.

عدم تجديد رخص الورش في كردون الغردقة

وأكد المحافظ أنه سيتم وقف تجديد الرخص للورش بكردون الغردقة، التي تقع داخل تجمعات المناطق السكنية، وذلك حماية للمواطنين وحفاظا على الأمن العام والشكل الجمالي للمدينة، مضيفا أنه سيتم نقل جميع الورش الموجودة داخل المناطق السكنية بمدينة الغردقة إلى منطقة الحرفيين، وذلك عقب الحلول التي قدمتها المحافظة بالتنسيق مع نواب البحر الأحمر والجهد المبذول مع وزارة الأوقاف في تخفيض مبلغ ثمن الورشة بنسبة 10%.

تسهيلات لأصحاب الورش بالغردقة

يذكر أن اللواء البنداري، سكرتير عام المحافظة، عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة، بحضور سيد قاسم وايلاريا حارص، عضوى مجلس النواب، ومسؤول من البنك المصري لتنمية الصادرات، وعدد من أصحاب الورش بالمدينة، وتم تقديم تسهيلات على أصحاب الورش بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، حيث يتم دفع الأقساط على 15 سنة بدلًا من 10 سنوات بفائدة متناقصة 5%، وإعطاء سنة مهلة لعدم السداد.

كما قدم البنك عرضًا لتمويل شراء المعدات والآلات الخاصة بالورشة بفائدة 5%، مع تقديم تسهيلات أخرى في حالة التعذر في السداد بشرط الاتفاق المسبق مع البنك.