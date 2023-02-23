تفاصيل تخفيضات اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف وجدول المواعيد الجديد

كشفت شركة آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف عن تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة الشريحة الأعلى من 7 محطات، بناءً على تعليمات وزارة النقل وباشراف من الهيئة القومية للأنفاق، موضحة في بيان لها، أن التخفيض إلى 600 جنيه شهريا بدلا من 700 جنيه.

موعد تطبيق تخفيضات اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف

وأضافت الشركة، أنه سيتم تطبيق هذه التعريفة بدءا من الخميس 23 فبراير 2023، لافته إلى أنه بناءً على طلب الركاب وبهدف تقديم الخدمات المثلى لهم، سيتم اختبار جدول جديد لمواعيد قطار العاصمة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 لتوفير عدد أكبر من الرحلات خلال أوقات الذروة وتقليل فارق الوقت بين القطارات.

جدول تشغيل قطار العاصمة

وأوضحت الشركة أنه سيكون جدول القطارات ليوم الجمعة الموافق 24 فبراير 2023 كالتالي:

اتجاه عدلي منصور إلى مدينة الثقافة والفنون:من 6 صباحا إلى 6.30 صباحا: قطار كل عشرة دقائق

اتجاه محطة مدينة الثقافة والفنون إلى عدلي منصور:من 3.05 مساء إلى 3.35 مساء: قطار كل عشرة دقائق

كما يمكنكم التأكد من جدول المواعيد عن طريق الاتصال على الرقم الساخن 19549.

وردت وزارة النقل في اقريع رسمي لها، على ما أثير بشأن القطار الكهربائى الخفيف عارى تماماً من الصحة حيث يربط القطار مدن ( العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر - الروبيكى – حدائق العاصمة ) بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة على الإقبال المتزايد من الركاب على القطار والعدد الكبير من العربات الخاصة التي يتركها أصحابها في مناطق الإنتظار وإستخدام القطار وبذلك تحقق هدف وزارة النقل.