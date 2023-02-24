الاتحاد الأوروبي: على الصين الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في أزمة أوكرانيا

أكد الاتحاد الأوروبي أنّ على الصين الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة روسيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

ونقلت «sky arabia»، عن مسؤول أوكراني، قوله إن بكين يجب أن تشارك في الجهود العالمية لوقف الحرب في أوكرانيا مؤكدًا أن الصين لا تقوم حتى اللحظة بدعم الجهود الأوكرانية.

يجب أن تتحدث الصين إلى كل من روسيا وأوكرانيا

ووفقا لـ «سكاي نيوز» فإن المسؤول الأوكراني، يتوقع من بكين أن تحث موسكو على وقف الحرب وسحب قواتها وأن تبذل المزيد لإنهاء الحرب الروسية، مضيفًا «من أجل الحياد، يجب أن تتحدث الصين إلى كل من روسيا وأوكرانيا، والآن يمكننا أن نرى أن الصين لا تتحدث مع أوكرانيا».

عام على بداية الحرب الروسية الأوكرانية

وفي مثل هذا اليوم 24 فبراير من العام الماضي بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا احتلت من خلالها أجزاء واسعة من أوكرانيا وتسببت هذه الحرب في أزمة اقتصادية عالمية بسبب تأثر سلاسل الامداد والتوريد، علاوة على أزمة في الطاقة وأزمة تضخم اقتصادي في أوروبا.