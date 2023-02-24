المفوضية الأوروبية تقدم الدعم لـ124 باحثا فروا من أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية رسميًا عن نتائج اختيار مبادرة MSCA4Ukraine التي تدعم الباحثين النازحين من أوكرانيا.

وأكدت أن 13 مرشحًا لدرجة الدكتوراة و111 باحثًا لما بعد الدكتوراة من أوكرانيا سيتمكنون من مواصلة عملهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المرتبطة ببرنامج «هورايزون يوروب» التابع لها.

اختيارات 21 دولة

وذكرت المفوضية في بيان لها، أنه سيتم استضافة الباحثين المختارين من قبل المنظمات الأكاديمية وغير الأكاديمية في 21 دولة، معظمهم في ألمانيا وجمهورية التشيك وفرنسا، وسيعملون على مشاريع أرفع تغطي جميع التخصصات العلمية.

وأشارت إلى أن معظم المقترحات البحثية المختارة في مجالات علوم الحياة (25.8%) والعلوم الاجتماعية والإنسانية (21.8%) والكيمياء (17.7%)، كما تتراوح مدة الزمالات الممنوحة من ثمانية أشهر إلى سنتين، مع منح معظم المتقدمين زمالات لمدة عامين.

وأضاف البيان: «سيتم أيضًا تقديم فرص حول مهارات التطوير الوظيفي وأنشطة التدريب، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات ذات الصلة بالبحوث والقابلة للتحويل الرئيسية، كما سوف يتمتع هؤلاء الباحثون بفوائد مبادرة تبلغ ميزانيتها الإجمالية 25 مليون يورو، وتوفر علاوات عائلية لمساعدة الباحثين المختارين بالتكيف مع المسئوليات الأسرية وبدل الاحتياجات الخاصة، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل مشاركتهم».

إعادة بناء أوكرانيا

وتابع: «عندما تسمح الظروف، سيتلقى الباحثون الدعم لإعادة تأسيس أنفسهم في أوكرانيا والمساعدة في إعادة بناء وحماية قدرة البلاد على البحث والابتكار، كما سيسمح لهم الدعم المتاح بالحفاظ على الروابط مع منظمتهم المضيفة، وإجراء مواضع بحثية وتطوير مشاريع جديدة عندما يسمح الموقف بذلك».