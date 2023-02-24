رحلات اليوم الواحد تنعش السياحة في بورسعيد.. «طرح البحر» و«المسلة» أبرز الوجهات

توافدت أتوبيسات الزائرين من مختلف المحافظات إلى بورسعيد اليوم لزيارة معالم المحافظة، منها جبال الملح وحديقة فريال وسوق السمك الحضاري ومجمع أسواق داون تاون بورسعيد، تزامنا مع الطقس المعتدل.

الإفطار على شاطئ بورسعيد

وحرص الزائرون على تناول الإفطار على الكافتريات المطلة على شاطئ بورسعيد وشارع طرح البحر، وتناولوا الأطعمة التي تتميز بها بورسعيد، منها أم الخلول والكسبة والطعمية المحشية بالسجق والبسطرمة.

وقال أحمد العيوطي، صاحب مطعم ببورسعيد، إن المحافظة تحب الزائرين وتحرص على تقديم كافة الخدمات بأسعار تناسب الجميع لإرضائهم، كما أنه يتم تقديم أطعمة تتميز بها المحافظة دون غيرها.

كما شهد ميدان المسلة «الشهداء» بحي الشرق، توافد أتوبيسات الزائرين، وانتشروا في الحديقة والتقطوا الصور مع الحمام وأطعموه، وهي الظاهرة المنتشرة في حديقة المسلة.

بورسعيد قبلة الزائرين

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على ترحيب المحافظة لزائري المحافظات الأخرى خلال العطلة الأسبوعية، للاستمتاع بالمعالم الحضارية والجمالية لبورسعيد.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن بورسعيد أصبحت قبلة للزائرين من مختلف المحافظات لما بها من أماكن سياحية وتجارية متنوعة، بينها منطقة داون تاون بورسعيد التي تضم سوق السمك الحضاري والملابس المستعملة والبازار الجديد، وفيها كل الخدمات والمنتجات في مكان واحد، كما يوجد مول الفرما الذي يعد من المشروعات الحضارية الواعدة، ويضم طوابق متعددة بها مختلف المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية وأماكن ترفيهية.