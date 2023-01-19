طقس بورسعيد اليوم.. مستقر يسمح باستقبال رحلات اليوم الواحد

يتابع المواطنون طقس بورسعيد اليوم الخميس؛ إذ تستقبل المحافظة رحلات اليوم الواحد في العطل والإجازات ونهاية الأسبوع، وشهدت طقسا مستقرا نهارا خلال الأيام الماضية.

ويحرص الزائرون على الاطمئنان عن حالة الطقس في بورسعيد، لزيارة المعالم السياحية للمحافظة، منها ساحة مصر، وارتداء ملابس تناسب طبيعة الطقس.

طقس بورسعيد اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس بورسعيد اليوم مستقر نهارا، بارد ليلا؛ إذ تصل درجة الحرارة نهارا إلى 18، بينما ليلا إلى 10 درجات مئوية، محذرة من تخفيف الملابس ليلا.

وأوضح العميد خالد كشك، رئيس حي الشرق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس على مدار اليوم، أظهرت استقرار الطقس مع التأكيد على استمرار حالة الطوارئ وانتشار سيارات سحب الأمطار في شوارع الحي، كما تستمر حملات النظافة ورفع كفاءة أماكن التنزهات العامة لاستقبال الزائرين.

استمرار حركة الصيد

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد، استمرار حركة الصيد، موضحا أن مراكب الصيد تخرج فجر اليوم إلى الصيد، مع متابعة مستمرة للطقس على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات متابعة حالة الطقس، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.