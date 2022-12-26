«غرفة السياحة»: ارتفاع معدلات رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر

قال ثروت عجمى، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن معدلات رحلات اليوم الواحد البرية من الغردقة إلى الأقصر، ارتفعت بشكل كبير خلال النصف الثانى من ديسمبر الجارى، لافتا إلى أن هناك أكثر من 1500 سائح بالغردقة، يسافرون يوميا إلى الأقصر، لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالمدينة.

أهمية رحلات اليوم الواحد

أوضح لـ«الوطن»، أنه بالرغم من عدم إقامة السياح القادمين من الغردقة عبر رحلات اليوم الواحد بفنادق الأقصر، سواء العائمة أو الثابتة، إلا أنها مهمة للغاية، إذ تسهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد والمتاحف والمناطق الأثرية بالمحافظة، وبالتالى زيادة الإيرادات المحققة من تلك المزارات، إضافة إلى أن تلك الرحلات، تنعش حركة البيع والشراء في الأقصر، خاصة بالمحال السياحية والبازارات.

احتفالات الكريسماس ورأس السنة

أضاف عجمى، أن هناك انتعاشة حالية في مدينة الأقصر، بسبب تواجد أعداد جيدة من السياح الراغبين فى قضاء إجازات الكريسماس ورأس السنة بمدن الصعيد السياحية، لا سيما الأقصر وأسوان، موضحا أن السياح الأسبان الأكثر تواجدا بالمحافظة، مع تواجد أعداد جيدة من السياح الفرنسيين والأمريكان والإيطاليين والألمان، كاشفا وجود عدد من السياح الروس الذين فضلوا قضاء تلك الإجازات فى مصر.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إلى أن عدد سياح دول جنوب شرق آسيا في الأقصر حاليا محدود للغاية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اليابان والصين والهند تسيير رحلاتها إلى الأقصر وأسوان خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن نسب تواجد المصريين والعرب خلال الكريسماس ورأس السنة بالأقصر يكاد يكون معدوما.

وكان محمد فتحى رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن» أن هناك ارتفاعا فى نسب إقبال الرواد على المطاعم السياحية بالأقصر خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة.