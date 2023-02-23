محافظة بورسعيد: تسلم 1200 وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

أعلنت محافظة بورسعيد في بيان صحفي لها اليوم، استمرار تسليم وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء (مشروع 9000) إلى مستحقيه من أبناء بورسعيد، حيث بدأت أعمال تسليم المشروع في 8 يناير الماضي، و تم الانتهاء من تسليم حوالى 1200 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمسطح 90 متر حتى اليوم.

تسليم الوحدات يوميا

وأكدت محافظة بورسعيد أن مديرية الإسكان ببورسعيد تعمل على تسليم الوحدات يوميا للمواطنين بمجرد تحصيل قيمة عدادات المرافق، وفى نفس اليوم يتمكن المواطن من استلام الوحدة السكنية، وذلك بالتنسيق مع كافة المرافق المتعددة (الكهرباء والغاز والمياه والتليفونات).

ويتم تسليم عمارات المشروع على مراحل بعدد 10 عمارات لكل مرحلة، وتكون الأولوية لجاهزية العمارات والوحدات للتسكين مع استمرار التسليم طبقا لتحرير المحاضر عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان.

تذليل العقبات

وأوضحت المحافظة أن هناك تنسيقًا بين كافة الجهات المختصة بالعمل لسرعة الانتهاء من تسليم وحدات المشروع بالكامل في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود لسرعة تسليم مشروعات الإسكان لمستحقيها وتذليل أي عقبات في هذا الشأن.

وبدأت مديرية الإسكان ببورسعيد في تسليم وحدات الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء (مشروع 9000) وحدة، منذ يوم الأحد الموافق 8 يناير، ويستمر ذلك حتى يتم الانتهاء من تسليم كافة وحدات المشروع.